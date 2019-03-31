​В Нижневартовске задержана банда похитителей нефтепродуктов

В Нижневартовске полицейские при силовой поддержке росгвардейцев задержали группу лиц, подозреваемых в хищении нефти.

«Злоумышленники совершали хищение газового конденсата путем несанкционированной врезки в напорный нефтепровод и последующей закачки в цистерну автомобиля КамАЗ. Предварительно установлено, что ущерб от данных преступных деяний составил свыше 250 000 рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». В данный момент избирается мера пресечения в отношении задержанных.