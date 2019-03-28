​В ГИБДД назвали причины массового ДТП с двум маршрутками в Нижневартовске

Авария с участием двух ГАЗелей и BMW на улице 2П2 в Нижневартовске произошла из-за того, что 28-летний водитель одной из маршруток выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Сначала он протаранил легковушку, а затем вылетел на встречку и врезался в другое маршрутное такси.

«В результате происшествия пять человек, пассажиры маршрутных транспортных средств, получили травмы», — сообщили в пресс-службе УГИБДД Югры.

В ведомстве отметили, что других ДТП с пострадавшими 27 марта в округе не зарегистрировано.