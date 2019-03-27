​В Нижневартовске при столкновении двух маршруток и легковушки пострадали пять человек

В среду, 27 марта, около 14.00 на улице 2П2 в Нижневартовске столкнулись две маршрутные ГАЗели и BMW.

«На данный момент известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия пять человек, пассажиры маршрутных транспортных средств, получили телесные повреждения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Очевидцы уточняют, что столкнулись маршрутки №32 и №28. Судя по снимкам в соцсетях, движение транспорта в районе автоаварии было серьезно затруднено.