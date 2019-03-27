​Югорский фонд капремонта открыл филиал в Нижневартовске для удобства жителей

Филиал Югорского фонда капремонта начал работу в Нижневартовске. В пресс-службе организации отметили, что сделано это для удобства жителей города и района, а также Мегиона, Радужного, Покачей и Лангепаса.

«Нижневартовский территориальный сектор Югорского фонда капремонта в настоящее время функционирует по адресу: город Нижневартовск, ул. Интернациональная 19В. Приём граждан проходит раз в неделю по пятницам, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. В остальные дни специалисты дают ответы по телефону горячей линии. Жители смогут проверить , взять справку о наличии или отсутствии задолженности, распечатать квитанцию на оплату взносов, получить любую консультацию по капитальному ремонту своего», — пояснили в фонде.

Кроме того, сотрудники филиала будут заниматься контролем и приемкой выполненных работ.

Будет ли открыт филиал в Сургуте — не уточняется. Между тем, сургутяне неоднократно заявляли о необходимости его появления в городе. В конце прошлого года ИА СИА-ПРЕСС сообщало, что Югорский фонд капремонта не собирается открыть отделение в крупнейшем городе региона. «У фонда отсутствуют финансовые возможности на создание такого филиала, то есть не предусмотрено выделяемым бюджетом. При выделении денежных средств на эти цели, фонд готов открыть в Сургуте территориальный отдел», — пояснили тогда в организации. Открытие филиала в Нижневартовске объясняли отдаленностью района.

Стоит отметить, что в последнее время недовольство жителей округа работой фонда капремонта привело к тому, что его директору Елене Дарибабиной пришлось извиняться за некорректное начисление платежей по капремонта.

Кроме того, прокурор округа Евгений Ботвинкин предложил внести изменения в окружное законодательство, чтобы расширить возможности Счетной палаты по контролю за работой Югорского фонда капремонта. Этот вопрос депутаты регионального парламента рассмотрят на заседании 28 марта.

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