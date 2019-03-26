​Власти Нижневартовска назвали причину крупного пожара в жилом доме на улице Чапаева

Пожар в доме №49 на улице Чапаева произошел из-за короткого замыкания изоляции питающего провода, ведущего от коммутатора ящика одного из провайдеров города. Быстрому распространению огня способствовали некачественные работы по огнезащитной обработке кровли. Об этом рассказал начальник городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Виталий Короткий на совещании, которое провел глава Нижневартовска Василий Тихонов.

«Было проведено исследование для определения качества проводимой ранее огнезащитной обработки кровли. Выяснилось, что данные работы выполнены некачественно, состав нанесен неравномерно. Кроме того, стало известно, что во время капитального ремонта подрядчик использовал состав, отличный от заявленного в проекте. По данному факту выделено отдельное производство по признакам статьи уголовного кодекса «Мошенничество». Сейчас материалы направлены в следственные органы. По итогам всех экспертиз и проверок, согласно заключению эксперта, причиной происшествия стало короткое замыкание изоляции питающего провода, ведущего от коммутатора ящика одного из провайдеров города. Очаг пожара расположен в восточной части чердачного помещения над третьим подъездом дома», — цитируют Короткого пресс-служба администрации города.

Жильцы пострадавших во время пожара и тушения квартир выдадут необходимые документы, чтобы они могли обратиться в суд для возмещения ущерба.

Ранее 56 человек получили материальные выплаты на общую сумму 1,9 миллиона рублей из бюджета округа, 55 жильцов дома — 1,3 миллиона рублей от города.

Стоит отметить, что восемь помещений после пожара признаны непригодными для проживания. Две семьи получили жилье в маневренном фонде.

Крупный пожар в пятиэтажке произошел 12 февраля. Горели чердак и кровля. Один мужчина погиб, по предварительным данным, от сердечного приступа, спровоцированного пожаром.