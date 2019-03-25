​В Нижневартовске заместитель прокурора округа проведет прием граждан

В четверг, 28 марта, в Нижневартовске первый заместитель прокурора округа Игорь Меньшиков проведет прием граждан. Он состоится с 14.00 до 18.00 в здании надзорного ведомства города (ул. Мусы-Джалиля, 14, этаж 2).

«Обращающимся на приём гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Кроме того, для оптимизации процесса приема заявителям рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение. Предварительная запись на приём осуществляется по тел. 8 (3466) 49-89-17», — напомнили в пресс-службе городской прокуратуры.