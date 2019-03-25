​В Нижневартовске из-за нарушителя на Mercedes в ДТП пострадали три человека

В воскресенье, 24 марта, около 22.20 на улице мира в Нижневартовске столкнулись Mercedes-Benz и Lada. По предварительным данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, 37-летний водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории в районе дома №36 по улице Мира, не уступил дорогу отечественной легковушке.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля Lada, юноши 1998 и 1999 годов рождения, а также пассажир Mercedes, мужчина 1988 года рождения, получили травмы», — сообщили в ведомстве.

Всего за минувшие выходные в округе зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.