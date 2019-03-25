​В Нижневартовском районе из-за потепления закрыты две ледовые переправы

В Нижневартовском районе дня прекращена эксплуатация ледовых переправ через протоки Вартовская Обь и Чехломей на автозимнике Нижневартовск – с. Вампугол – д. Былино.

«Такое решение было принято в связи с повышением температуры воздуха, уменьшением толщины льда, наличием трещин, открытой воды на проезжей части. Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу настоятельно рекомендует жителям округа не пренебрегать собственной безопасностью и не совершать несанкционированный выезд транспортных средств на лед», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Ранее грузоподъемность ледовых переправ в Ханты-Мансийском районе снизили до пяти тонн. Движение по всем зимникам в округе планируют прекратить к 8 апреля.