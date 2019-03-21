​В Нижневартовске из-за нарушившей ПДД автоледи в аварии пострадали две женщины

В среду, 20 марта, около 22.00 в Нижневартовске в столкновении Toyota RAV4 и Mazda 6 пострадали два человека.

По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что 44-летняя водитель внедорожника, двигалась по улице Интернациональная, при повороте налево в сторону улицы Спортивная, не уступила дорогу встречному автомобилю. В ДТП пострадали женщины 1987 года рождения — водитель и пассажир легковушки.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.