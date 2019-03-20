​Набережную Нижневартовска планируют благоустроить к 2021 году

Летом 2019-го в Нижневартовске начнется работа по благоустройству набережной, завершить которую планируют к 2021 году. Проект благоустройства «Бульвар на набережной реки Обь» был представлен горожанам, общественникам и депутатам во Дворце искусств, сообщает пресс-служба администрации столицы Самотлора.

В мэрии подчеркнули, что проект был разработан с учетом пожелания жителей. «Истории основных образов набережной являются достоянием и использованы нами в архитектуре и благоустройстве: это рыболовство, судоходство и животный мир, населяющий край. Вместе с тем, решили учесть в наших проектных решениях ещё и такую важную топонимическую составляющую как «историческая тропа». Это пешеходный маршрут, который стартует от набережной и пройдет по значимым историческим местам города: проспект Победы, площадь Нефтяников, Комсомольский бульвар и Комсомольское озеро. Ее протяженность – более 7,5 километра», - рассказал заместитель директора департамента строительства, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Алексей Ракитский.

Набережная будет оборудована детскими тематическими площадками, выставочным комплексом об исследователях и ученых, площадкой для организации крещенских купаний, прокатом спортивного инвентаря, площадкой для занятий спортом, пешеходными зонами и зонами для велодорожек и бега.

Кроме того, для удобства жителей и гостей города на пересечении улиц Ханты-Мансийской и Пикмана организуют дополнительную парковку на 52 места, в том числе для маломобильных групп населения.