​Вартовчанин решил заработать и прописал в своей квартире несколько десятков иностранцев, но получил срок

51-летний житель Нижневартовска за денежное вознаграждение зарегистрировал в своей квартире 28 иностранных граждан. Однако столько плотно населенная квартира вызвала подозрения. После проверки в отношении гостеприимного горожанина было возбуждено дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания.

«Государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что 51-летний житель города с марта по ноябрь 2018 года, за денежное вознаграждение, направлял в орган миграционного контроля уведомления о прибытии 28 иностранных граждан с целью постановки на учет в своей квартире. При этом лица, указанные в уведомлениях, в жилом помещении никогда не проживали», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

За правонарушение вартовчанин получил 1 год 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.