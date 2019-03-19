​Вартовчанин, изнасиловавший девушку, 17 лет скрывался от следствия и жил без паспорта

39-летний вартовчанин задержан по подозрению в изнасиловании, совершенном 17 лет назад. Чтобы уйти от ответственности, мужчина жил без паспорта и часто переезжал. Нашли его в Челябинской области.

«Летом 2002 года в правоохранительные органы обратилась женщина, сообщившая что ее 17-летняя дочь была избита и изнасилована знакомым, который обманным путем завел ее в свою квартиру. Повреждения, имевшиеся на теле девушки, следы, изъятые на месте преступления, подтверждали показания женщин. Несмотря на то, что личность подозреваемого была известна, 22-летний, на тот момент, вартовчанин успел покинуть город, а затем и субъект. 17 лет мужчина скрывался от следствия, часто менял место жительства, передвигаясь между регионами на попутном автотранспорте, длительное время жил без паспорта, который был утерян», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Суд отправил его под домашний арест.