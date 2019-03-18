​Прокурор Нижневартовска проведет личный прием граждан по «мусорным» вопросам

Во вторник, 19 марта, прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов проведет прием граждан по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами

«Личный приём состоится с 09.00 до 18.00 часов в здании прокуратуры Нижневартовска по адресу: улица Мусы-Джалиля, 14, этаж 2. Обращающимся на приём гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Кроме того, для оптимизации процесса приема заявителям рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение», — сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил прокуратуре Югры проверить информацию о начисление жителям округа двойной платы за услугу по обращению с мусором. В пятницу, 15 марта, пресс-служба окружного надзорного ведомства сообщила о начале исполнения этого поручения.