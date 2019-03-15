​В Тюмени вынуждено сел самолет, летевший в Нижневартовск

Вечером 14 марта в тюменском аэропорту Рощино совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», летевший из Уфы в Нижневартовск.

По данным Telegram-канала «Сейчас/Нижневартовск», на борту лайнера стало плохо 60-летнему пассажиру. У него не прощупывался пульс. На земле борт встречали медики, мужчина госпитализирован.

Самолет приземлился в 19.21, отправился в пункт назначения в 21.27, следует из данных онлайн-табло Рощино.

Уточняется также, что самолет перевозил вахтовиков.