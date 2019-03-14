​На трассе под Нижневартовском Nissan влетел в автобусную остановку. Пострадали двое

Около трех часов ночи 14 марта в Нижневартовском районе на седьмом километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» в ДТП пострадали два человека.

35-летний мужчина, управляя Nissan Almera, допустил занос автомобиля, вылетел с трассы и врезался в автобусную остановку. «В результате ДТП водитель и пассажир, женщина 1983 года рождения, получили травмы», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.