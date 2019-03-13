​Главный полицейский Югры прибыл с ревизией в Нижневартовск

Начальник УМВД Югры Василий Романица в среду, 13 марта, работает в Нижневартовске. Он уже встретился с личным составом и провел прием граждан.

«Главный полицейский Югры оценил работу смен дежурных частей отделов полиции, проверил книги учёта сообщений о происшествиях и преступлениях, лично осмотрел оружейные комнаты и служебные кабинеты сотрудников полиции. Кроме того, проинструктировал заступающие смены нарядов патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД, — рассказали в пресс-службе окружного ведомства. — Перед личным составом генерал-майор полиции поставил ряд задач, в том числе по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности, активизации работы с населением, незамедлительному реагированию на обращения граждан, повышению эффективности профилактической работы».

Что касается приема граждан, на нем присутствовали также представители Общественного совета при городском УВД. В полиции заверили, что все обращения поставлены на контроль, а граждане получат официальные ответы в срок.