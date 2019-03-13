​В Нижневартовске на пешеходном переходе пожилой водитель сбил ребенка

Во вторник, 12 марта, около 13.10 на улице Мира в Нижневартовске в ДТП пострадал 7-летний ребенок.

«Мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем ToyotaCorolla, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Других дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в округе не зарегистрировано.