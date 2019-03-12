​В аэропорту Нижневартовска подешевело авиатопливо

В феврале цены на авиатопливо в аэропортах Югры стабилизировались. В большинстве авиагаваней они остались на уровне января этого года. В Нижневартовске отмечено снижение. Поставщик ОАО «Нижневартовскавиа» стал отпускать авиационный керосин на 12,6 процента дешевле, за 52 350 рублей, ООО «РН-Аэро» — на 3,9 процента дешевле, за 47 967 рублей.

В Сургуте цена тонны авиационного керосина составляет 46 430 рублей, в Ханты-Мансийске — 50 165 рублей.

Стоит отметить, что в конце прошлого года в югорских аэропортах фиксировалось значительное повышение цен на авиатопливо.