​Вартовчанина оштрафовали за попытку ввезти в город холодное оружие

У пассажира, прибывшего в Нижневартовск из Утапао, был изъят нож. Экспертиза показала, что товар является охотничьим и относится к режущему холодному оружию.

«В отношении гражданина возбуждены два дела об административных правонарушениях, — рассказали в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни. — На территории России ввоз и вывоз холодного клинкового охотничьего оружия ограничен и осуществляется только при наличии заключения, выданного МВД России. Помимо ножей, запрещён оборот в качестве гражданского и служебного оружия кистеней, кастетов, сюрикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов, за исключением спортивных снарядов. Не задумываясь о возможных негативных последствиях, как граждане Российской Федерации, так и ее гости продолжают ввозить сомнительные «сувениры» или, как они считают, предметы хозяйственно-бытового назначения».

Отмечается также, что в 2018 году в воздушных пунктах пропуска в регионе деятельности Ханты-Мансийской таможни выявлено 16 фактов перемещения через границу предметов, признанных таможенными экспертами холодным оружием: восемь ножей, семь кастетов и один сюрикен.