​Полиция Нижневартовска разыскивает подозреваемого в убийстве нескольких человек: «Он крайне опасен и может быть вооружен»

В Нижневартовске разыскивается подозреваемый в убийствах. Ориентировку 11 марта распространила пресс-служба городского УМВД. По данным стражей порядка, мужчина крайне опасен и может быть вооружен.

«По подозрению в совершении преступления предусмотренного п. «а», ч.2, ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) разыскивается Ибрагимов Акай Шарабутдинович 22.12.1979 г.р. Разыскиваемый крайне опасен и может быть вооружен. Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, убедительная просьба обращаться в ОУР УМВД России по Нижневартовску по телефонам: 8(3466)49-32-71; 49-31-11», — попросили в ведомстве.

Информация об обстоятельствах совершенных преступлений не сообщается.