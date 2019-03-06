​Вартовчанин, спасая свои деньги, перевел мошенникам почти миллион рублей

40-летний житель Нижневартовска лишился 860 тысяч рублей, поверив мошенникам. Злоумышленники использовали проверенную схему. Неизвестный позвонил и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

«Звонивший пояснил, что со счета югорчанина мошенники пытаются перевести денежные средства. Для блокировки операции он предложил продиктовать номер банковской карты, что мужчина и сделал. После этого заявителю стали поступать смс-сообщения, с одноразовыми паролями, которые он также диктовал лже-клерку. Через некоторое время мужчина получил смс-сообщение о блокировке своей карты в связи с подозрительными операциями и позвонил на горячую линию банка. Как оказалось к этому времени с его сберегательного счета пропали денежные средства в сумме более 860 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.