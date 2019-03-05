​Наталья Комарова работает в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник, 5 марта, работает в Нижневартовске. Уже состоялась встреча с главой города Василием Тихоновым, на которой обсуждались вопросы расселения граждан из балков, аварийных и непригодных для проживания домов, а также вопросы привлечения инвестиций.

«В частности, глава города сообщил что в Сочи были заключены два соглашения на строительство школ. Сейчас ведется подготовительная работа по заключению соглашения по строительству центра единоборств и новой дороги в старую часть города. Она станет второй магистралью, которая будет связывать центр города и отдаленный район», — рассказал ИА СИА-ПРЕСС источник, знакомый с ходом визита.

Также Наталья Комарова приняла участие в церемонии награждения, прошедшего в преддверии празднования дня города. 9 марта Нижневартовску исполнится 47 лет.