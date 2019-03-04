​В Нижневартовске бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 33 миллиона рублей

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Строй-Монтаж». Следователи полагают, что предприятие не уплатило в бюджет Российской Федерации налог за 2013-2015 годы на общую сумму свыше 33 миллиона рублей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена налоговая экспертиза. Изучается документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях организации с контрагентами. Кроме того, следствием предпринимаются меры к погашению руководством предприятия в полном объеме суммы налоговой задолженности», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«Строй-Монтаж» занимается производством электромонтажных работ на территории округа.