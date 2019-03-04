​Карантин в школах Нижневартовска продлили до 10 марта

Школьники Нижневартовска остаются на дистанционном обучении до 10 марта. Карантин продлен для того, чтобы снизить количество болеющих гриппом и ОРВИ детей.

Ограничительные мероприятия в городе действуют с 26 февраля. Тогда недельный рост заболеваемости среди школьников составил 25 процентов.

По данным на 3 марта, в городе общая заболеваемость снизилась на 11 процентов, в том числе и среди подростков. Однако Нижневартовск остается в числе муниципалитетом, где среднеокружной показатель превышен.

В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ с 25 февраля по 5 марта выросла на 33, процента. Среди школьников показатель увеличился на 9,6 процента. Эпидпорог в округе превышен на 23 процента.