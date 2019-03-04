​В Нижневартовске под суд пойдет подозреваемый в жестоком убийстве женщины

В Нижневартовске под суд пойдет 30-летний местный житель, которого подозревают в убийстве своей подруги.

Преступление совершено 8 декабря 2018 года во время застолья.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с потерпевшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений из ревности нанес последней не менее трех ударов ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — рассказали в городской прокуратуре.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Суда он дожидается под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.