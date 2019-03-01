​В Нижневартовске из-за нарушителя на Land Cruiser в ДТП пострадал 5-летний ребенок

Вечером в четверг, 28 февраля, на улице Мусы Джалиля в Нижневартовске столкнулись Toyota Land Cruiser и Honda Integra.

«По предварительным данным, водитель, мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, выполняя маневр «поворот налево» на перекрестке, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Honda Integra, под управлением водителя, мужчины 1988 года рождения», — рассказали об обстоятельствах аварии в отделе пропаганды УГИБДДЮгры.

В результате столкновения пострадал 5-летний пассажир легковушки.

Стоит отметить, что похожая авария 27 февраля произошла в Сургуте. Из-за выехавшего на запрещающий сигнал светофора лихача пострадал 4-летний мальчик.