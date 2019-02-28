​В Нижневартовске пожарные два часа тушили склад. Площадь пожара — 600 «квадратов»

В четверг, 28 февраля, в Нижневартовске произошел пожар на складе. Сообщение о возгорании поступило в 10.30. На момент прибытия пожарных расчетов была угроза распространения огня на соседние арочники, однако это удалось предотвратить. Справиться с огнем удалось к 12.30.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. «По предварительным данным, арочник использовался для стоянки автомобилей. Но на момент происшествия он был пуст. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются» — уточнили в ведомстве.