​Вартовчанка получила серьезную травму из-за плохой работы коммунальщиков Екатеринбурга

В Екатеринбурге жительница Нижневартовска Лилия Кузнецова получила травму ноги, поскользнувшись бехатоновой плитке недалеко от городской мэрии. Женщина находилась в столице Урала проездом и планировала улететь из Кольцово в Китай, чтобы вылечить спину.

«Мы шли за путевкой. Я поскользнулась и упала, пыталась подняться и поняла, что у меня стопа как бы висит на моей коже. У меня полностью сломалась у основания стопы кость. Просверлили пятку, поставили спицу, из которой сейчас сочится кровь, подвесили груз и вот я должна 10 дней лежать в таком положении. Потому уже будут оперировать», — рассказала вартовчанка «Новому Дню».

Пострадавшей диагностирован «двухлодыжечный перелом правой голени, перелом заднего края правой большеберцовой кости, вывих правой стопы кзади». В больнице Екатеринбурга она должна будет провести не менее месяца.

Уточняется, что Лилия Кузнецова намерена подать иск к администрации города, чтобы возместить стоимость путевки, траты на лечение и реабилитацию и потери из-за временной нетрудоспособности.

Стоит отметить, что работа коммунальщиков Екатеринбурга в этом году вызывает множество нареканий со стороны горожан. 23 февраля на пенсионерку упала глыба льда со здания мэрии, женщине понадобилась помощь врачей. После инцидента прокуратура внесла главе города Александру Высокинскому и директору «Управления зданиями администрации города Екатеринбурга» Игорю Яранцеву представления.