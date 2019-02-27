​В нижневартовской деревне из-за безответственного курильщика едва не сгорел жилой дом

Утром во вторник, 26 февраля, в деревне Большетархово Нижневартовского района произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Школьная. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из здания 14 человек. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.

«В результате возгорания повреждены внутренняя отделка в комнате на площади 18 квадратных метров и бытовые вещи. Спасено материальных ценностей на сумму 15 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

На месте происшествия работали три пожарных расчета. Справиться с огнем удалось за 20 минут. О пострадавших не сообщается.