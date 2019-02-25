​Школы Нижневартовска закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Со вторника, 26 февраля, школы Нижневартовска переходят на дистанционное обучение. Решение принято из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе администрации города.

«По сравнению с прошлой неделей рост составил 25 процентов. В основном заболевают дети в возрасте от 7 до 14 лет. Разобщение детей и перевод на такую форму обучения вводится для того, чтоб снизить количество заболевших детей», — уточнили в мэрии.

По данным окружного управления Роспотребнадзора, с 18 февраля по 24 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре по сравнению с предыдущей неделей выросла на четыре процента. Эпидемический порог превышен на 18 процентов.

При этом заболеваемость среди школьников выросла на 30 процентов. Превышение среднеокружной заболеваемости отмечается Нижневартовске, Нефтеюганске, Покачах, Октябрьском, Кондинском , Березовском районах, Лангепасе, Сургуте и Белоярском районе.