​В Нижневартовске 13-летний подросток погиб, надышавшись газом. Следователи начали проверку

В Нижневартовске следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка. Об этом siapress.ruрассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре, отказавшись назвать причины смерти до завершения медицинской экспертизы.

Между тем, в соцсетях сообщают, что ребенок погиб, надышавшись газом со сверстниками.

22 февраля в Нижневартовске на козырьке подъезда обнаружили тело погибшего школьника. Сообщалось, что он выпал из окна 11 этажа.