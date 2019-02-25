​В Нижневартовске девушка украла у возлюбленного 150 тысяч рублей, решив, что он не заметит

В Нижневартовске 25-летняя девушка, приехавшая в город из Башкортостана, стала фигурнаткой уголовного дела из-за кражи 150 тысяч рублей со счета своего возлюбленного. С заявлением в полицию обратился 33-летний пострадавший.

«Известно, что молодые люди познакомились два месяца назад. Девушка часто приходила в гости. В один из дней, воспользовавшись тем, что молодой человек уснул, злоумышленница через личный кабинет, установленный на компьютере, перевела на свой расчетный счет 150 тысяч рублей. С ее слов увидев сумму, находящуюся на счету возлюбленного она решила, что переведенные деньги для потерпевшего малозначительны», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Фигурантке может грозить до шести лет лишения свободы.