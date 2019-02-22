​«Аэрофлот» 22 февраля отменил рейс из Нижневартовска в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» второй день вносит корректировки в расписание полетов из Шереметьево из-за чистки взлётно-посадочных полос в аэропорту в аэропорту.

21 и 22 февраля отменены ряд международных и внутренних рейсов. В частности, в пятницу отменен вылет самолета компании из Нижневартовска в Москву. Кроме того, изменено время вылета из Сургута в столицу. Московский рейс 22 февраля отправился в пункт назначения на три часа позже — в 7.20 вместо 4.30.

«Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», — сообщается на сайте авиакомпании.