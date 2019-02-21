​В Югре проходят облавы на нелегалов

В Югре полицейские проводят мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов. По их результатам возбуждены административные и уголовные дела, некоторым иностранцам придется покинуть пределы России.

Так, в Нефтеюганском районе выявлено 17 граждан, не оформивших пребывание на территории РФ. Им придется заплатить штрафы на сумму более 30 тысяч рублей. Двое нарушителей по решению суда покинут пределы России.

В Нижневартовске выявлен факт фиктивной постановки на учет 26 человек без права предоставления им места проживания.

«Еще один вартовчанин прописал у себя 12 иностранных граждан. В обоих случаях в отношении собственников жилья возбуждены уголовные дела», - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

В Белоярском районе полицейские составили административных протоколов за нарушение правил пребывание в России, наложено штрафов на порядка 10 000 рублей.