​Полиция Нижневартовска разыскивает подозреваемых в убийствах и участии в вооруженном бандформировании

Пресс-служба полиции Нижневартовска 20 февраля распространила три ориентировки на розыск подозреваемых в тяжких преступлениях — убийствах и участии в вооруженном формировании.

Так, по части 1 статьи 105 УК РФ разыскивается уроженец Нижневартовска Коновалов Александр Самигуллович, 20.12.1984 года рождения.

По такой же статье проходит уроженец Республики Беларусь Густинович Алексей Григорьевич, 18.05.1984 года рождения.

Уроженец Чечни Джебиров Алауди Лечиевич, 09.12.1995 года рождения, подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 ч.2 УК РФ).

«Всем кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого просьба обращаться в ОСО УР УМВД России по городу Нижневартовску по адресу: ул. 60 лет Октября 28, кабинет № 206 или по телефонам: (3466) 49-31-97, 49-34-79; 49-30-29, 02, 89825831952», — говорится в сообщении городской полиции.

Являются ли разыскиваемые подельниками, а также обстоятельства преступлений, в которых они подозреваются, не уточняются.