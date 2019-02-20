​В Нижневартовске растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю в Нижневартовске на 14 процентов выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Диагноз «грипп» поставили 26 горожанам, десять из них — дети. 68 человек госпитализированы в инфекционное отделение.

«По информации Роспотребнадзора, заболеваемость в возрастной группе 15 лет и старше выше порогового уровня на 73,3 процента. По остальным возрастным группам пороговый уровень не превышен», — сообщили в пресс-службе администрации города, добавив, что школы города работают в штатном режиме.

Стоит отметить, что в Югре заболеваемость растет среди школьников. На прошлой неделе показатель вырос на 4,5 процента. Эпидемический порог в регионе превышен на десять процентов. На прошлой неделе стало известно, что в Нефтеюганске три человека умерли от осложнений после гриппа.