​Василий Тихонов пригласил в Нижневартовск делегацию из Сочи

В Нижневартовске ждут официальную делегацию из Сочи. Договоренность между главами городов Василием Тихоновым и Анатолием Пахомовым была достигнута на Российском инвестиционном форуме, сообщили siapress.ru в пресс-службе администрации югорского города.

Планируется, в частности, что официальные лица города-курорта встретятся с работодателями столицы Самотлора, чтобы рассказать им об условиях, созданных для отдыха и оздоровления северян. Анатолий Пахомовов уже рассказал главе Нижневартовска, что с октября по май в Сочи можно отдохнуть по себестоимости. «Путевка обойдется в 1200-1500 рублей. Не многие об этом знают, я всем рассказываю», — добавил глава курортного города.