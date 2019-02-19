​Жителям шести квартир сгоревшей в Нижневартовске пятиэтажки запретили возвращаться домой

В Нижневартовске продолжаются ремонтные работы в доме №49 на улице Чапаева. По данным пресс-службы администрации города на 19 февраля, в 48 квартир подана электроэнергия, домой смогли вернуться 141 человек. Всего было обследовано 69 квартир из 70, в одну не предоставлен доступ.

«Сейчас оформляют документы о признании непригодными для проживания шесть квартир. В дальнейшем в них проведут капитальный ремонт», - сообщил директор городского департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил привлечь экспертов для детального обследования конструкций здания, а также оперативно доводить до жильцов результаты расследования причин пожара.

Крупный пожар в пятиэтажке произошел 12 февраля. Горели чердак и кровля. Жильцам дома будет выделена материальная помощь из городского и окружного бюджетов.