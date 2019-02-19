​Вартовчанин пойдет под суд за вооруженное ограбление двух магазинов за один вечер

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело 33-летнего местного жителя, совершившего разбойное нападение на магазины.

Мужчина умудрился за один вечер 4 декабря 2018 года дважды напасть с ножом на продавщиц разных торговых точек.

«Обвиняемый зашел в один из магазинов города, расположенный по улице Дзержинского, где угрожая продавцу ножом, потребовал передать денежные средства из кассы, однако, будучи замеченным посетителем магазина, скрылся с места преступления. После этого, подозреваемый проследовал в другой магазин, находясь в котором приставил нож к шее продавца, потребовал денежные средства, после чего похитил 5 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Мужчину через непродолжительное время задержали очевидцы и сотрудники полиции», - рассказали в пресс-службе городского надзорного ведомства.

Суда разбойник дожидается под стражей.