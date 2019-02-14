​В Нижневартовске построят две школы на деньги бизнеса

Глава Нижневартовска Василий Тихонов в рамках Российского инвестиционного форума подпишет концессионное соглашение о строительстве в школе двух школ, рассчитанных на 1 125 мест.

«Предприятия в общей сложности планируют инвестировать в строительство важных для города объектов более четырех миллиардов рублей. В течение года будет подготовлена проектная документация, два года займет этап строительства. Ориентировочно в 2022 году состоится ввод зданий в эксплуатацию. С этого момента еще пять лет концессионер будет обслуживать школы. Затем состоится их передача в муниципальную собственность», - рассказали в пресс-службе администрации столицы Самотлора.

Школы будут расположены в квартале № 25 и микрорайоне № 9-A.