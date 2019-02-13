​Задержаны подозреваемые в покушении на убийство варточанина: расстреляли во дворе жилого дома

В Москве и Каспийске задержаны два гражданина Азербайджанской Республики и югорчанин, которых подозревают в покушении на убийство 39-летнего жителя Нижневартовска.

Преступление совершено 28 января 2019 года во дворе одного из жилых домов по улице Маршала Жукова в Нижневартовске. «Неустановленные лица произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 39-летнего местного жителя и скрылись с места происшествия», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По данным пресс-службы УМВД округа, пострадавший госпитализирован.



Фото: 86.мвд.рф

В данный момент подозреваемым предъявлено обвинение, они заключены под стражу.