​В Нижневартовске во время крупного пожара в пятиэтажке погиб человек // ВИДЕО

В Нижневартовске устанавливаются причины серьезного пожара в пятиэтажном доме. Сообщение о возгорании кровли на Чапаева, 49 поступило около 17.00 во вторник, 12 февраля. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, девять жильцов спасены пожарными. Один мужчина погиб, по предварительным данным, от сердечного приступа, спровоцированного пожаром.

«Дом построен в 1979 году. Он находится под управлением УК №2 с 28 апреля 2010 года. В доме четыре подъезда, всего 70 квартир, в которых прописаны 202 человека. Для пострадавших развернут пункт временного размещения в местной школе №15», - сообщается в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

С огнем боролись восемь пожарных расчетов, ликвидировать пожар удалось в 18.45. Причины происшествия устанавливают органы дознания. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что пожар не связан с проводимым в здании капитальным ремонтом.

Глава города Василий Тихонов заверил, что оставшиеся без крыши над головой люду будут расселены во временное жилье. В ближайшее время жильцы дома, в котором произошел пожар, не смогут попасть в свои квартиры. 13 февраля будет известно, какие меры поддержки будут оказаны пострадавшим.