​Самолет, перевозивший вахтовиков из Уфы в Нижневартовск, ударился хвостом о взлетную полосу при взлете

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Уфы в Нижневартовск, при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете. О происшествии и возможно повреждении лайнера командир экипажа сообщил наземным службам.

«Во время выполнения рейса Уфа - Нижневартовск при взлете произошло касание ВПП хвостовой частью фюзеляжа. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. Планируемое время вылета: 11.00», - сообщили siapress.ruв пресс-службе авиакомпании.

Отмечается также, что рейс чартерный. На нем к месту работы летят вахтовики.

В аэропорту Нижневартовска сообщили, что прибытие рейса из Уфы перенесено с 08.55 на 12.30.