​В Излучинске школьница избила сверстницу. Начата проверка

Следователи Югры разбираются в очередном подростковом конфликте. На этот раз школьники подрались в Излучинске.

Видеозапись избиения девочки-подростка ее сверстницей опубликована в паблике «ЧП Нижневартовска» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как одна из школьниц, матерясь, наносит несколько ударов другой. Последняя отказывается продолжать конфликт и убегает.

«История пришла из поселка городского типа Излучинска, что совсем недалеко от Нижневартовска. Здесь обитает школьница В.., которая терроризирует всю округу. Свой досуг девочка проводит в компании подруг на лестничной клетке в подъезде. Ребята курят, выпивают и не дают покоя жильцам дом, а на объективные замечания отвечают трехэтажным матом. Кроме того, ученица 8 класса В.. наводит среди сверстников свои порядки, а тех кто смеет перечить публично избивает и унижает. Одна из таких разборок как раз и попала в объектив камеры мобильного телефона. Приславшая видео женщина пожелала остаться анонимусом, ввиду того, что ее дочь учится в той же школе что и В.. и ей может непоздоровиться», - уточняется в посте (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе СУ СКР по Югре сообщили, что по факту опубликованной записи начата процессуальная проверка.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, личности и возраст всех участников инцидента, тяжесть вреда, причиненного здоровью школьницы. В рамках проверки следователями будут изучены условия проживания и воспитания несовершеннолетних, обстановка в их семьях, характеризующие материалы. Также будет установлено, проявляла ли ранее агрессию девушка, наносившая удары, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о поведении несовершеннолетней, и если да, то какие меры были приняты со стороны родителей и профильных служб, к компетенции которых относятся вопросы профилактики девиантного поведения детей и подростков. После проведения полного объема проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение», - уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее следователям пришлось разбираться в подобных конфликтах в Ханты-Мансийске.