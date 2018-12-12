​Нижневартовский госуниверситет вошел в десятку самых востребованных в стране

Нижневартовский государственный университет занял девятое место в группе классические университеты рейтинга востребованности вузов в РФ - 2018. По подсчетам экспертов, 73,6 процента выпускников вуза получили направления на работу. Югорский государственный университет расположился на 55 месте, Сургутский госуниверситет - на 67 месте списка из 87 классических вузов.

Самым востребованным вузом в этой группе стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, на втором месте Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Тройку лидеров замкнул Юго-Западный государственный университет.

Самыми востребованными у работодателей в 2018 году стали выпускники сельскохозяйственных вузов. В среднем 77,4 процента выпускников получают направление на работу.

Рейтинг составлен экспертами проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», сообщает РИА «Новости». В список вошли 444 государственных, муниципальных и частных вуза, среди которых – 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных вуза, 68 гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских.