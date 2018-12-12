​В конкурсе за имя для аэропорта Нижневартовска лидирует Александр Филипенко

Вартовчане продолжают выбирать имя для аэропорта. Во втором туре конкурса «Великие имена России» проголосовали больше 650 человек. 39 процентов из них считают, что аэропорту надо дать имя первого губернатора Югры Александра Филипенко.

За военного летчика Николая Архангельского отдали голоса 26 процентов, за нефтяника Виктора Муравленко - 34 процента.

В первом туре 21 тысяча человек (45%) проголосовали за то, чтобы назвать авиагавань столицы Самотлора в честь геолога Фармана Салманова, но в борьбе за его имя победил Сургут. Александр Филипенко тогда набрал семь тысяч голосов (14%) и занял третью строчку после Архангельского (19 тысяч, 40%).

Второй тур продлится до 23 декабря, сообщается на сайте конкурса.