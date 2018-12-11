ЮТэйр перестал летать из Нижневартовска в Москву и обратно

Авиакомпания UTair отменила рейсы из Нижневартовска в московский аэропорт «Внуково» и обратно. Об этом сообщили в группе Вконтакте «Официальный Нижневартовск».

С чем связана отмена маршрута, запущенного буквально пару месяцев назад, пока неизвестно - авиакомпания еще не опубликовала официальную информацию.

Сейчас из столицы Самотлора в Москву каждый день летает четыре самолета. Авиасообщение обеспечивают «Аэрофлот» и S7.