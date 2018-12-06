​В Нижневартовске подросток, угрожавший терактом из-за отсутствия актировки, стал фигурантом уголовного дела

В отношении 15-летнего вартовчанина, который грозил терактом телекомпании за отсутствие актировки, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся преступлении.

«Полицейскими установлено, что школьник оставил сообщение с угрозой совершения особо тяжкого преступления под постом об актированных днях в паблике городской телекомпании в социальной сети. В результате работа телекомпании была приостановлена на несколько часов. Экстренные службы проводили обследование здания, эвакуировали персонал. Информация не подтвердилась, но в результате противоправных действий подозреваемого была дестабилизирована деятельность правоохранительных органов, отвлечены значительные силы и средства экстренных служб», - пояснили в пресс-службе УМВД Югры.

Как сообщало siapress.ru ранее, юношу расстроило то, что местный телеканал сообщил, что мороз не позволит пойти в школу только ученикам с 1 по 8 класс. «Я теракт устрою вам сегодня», - написал он. Журналисты сообщили об угрозах в полицию и в городской департамент образования.