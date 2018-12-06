​Супруга главы Нижневартовска прокомментировала историю с принудительной госпитализацией экс-главбуха

Главный врач Нижневартовской психоневрологической больницы Ольга Жевелик рада решению горсуда, который отказал в принудительной госпитализации бывшего главного бухгалтера учреждения Елены Яценко.

«Я рада такому решению суда, хоть это и звучит достаточно грубо по отношению к явно нуждающейся в лечении пациентке. Но я рада, что теперь нас никто не сможет обвинить в предвзятости, что мы с кем-то договорились, что насильно ее здесь оставили», – сказала она «ФедералПресс».

О похищении Елены Яценко СМИ рассказала ее дочь Анастасия. По словам женщины, ее мать увезли в ПНД насильно, взломав дверь в квартире. В полиции на этот счет другие данные. Ранее руководитель пресс-службы УМВД Югры Ольга Абмайкина рассказала siapress.ru, что женщина сама позвонила в ПНД и пригрозила покончить с собой. А дверь стражам порядка пришлось взломать, потому что хозяйка квартиры не открывала. При этом присутствовали понятые, о происходящем была оповещена дочь Яценко.

«ФедералПресс» публикует также рассказ приятельницы Яценко, которая находилась вместе с ней в квартире в тот день, когда ее принудительно госпитализировали: «Я принесла пиво. Сначала все было нормально. Мы выпивали, дочь Анастасия была дома, но потом ушла, закрыв дверь квартиры снаружи. Вскоре Елену как подменили. Она буквально теряла связь с реальностью, не узнавала меня, спрашивала, что я тут делаю, но потом снова будто возвращалась в этот мир и общалась как обычно <...> Не сумев открыть дверь изнутри ключом, я решила сбросить их брату из окна. В это время Елена Яценко схватила меня за волосы, и началась борьба. Она хваталась то за нож, то за вилку. Я испугалась».

В суде адвокат Яценко отрицал, что его подзащитная звонила в ПНД. В том, что ее мать не алкоголик, уверена и дочь Анастасия. Суд встал на их сторону, решив, что Яценко может продолжить лечение дома.

Стоит отметить, что в этой истории разбирается СУ СКР по Югре.