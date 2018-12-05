​В Нижневартовске подросток пообещал устроить «теракт» телеканалу за то, что тот не объявил об актировке

В Нижневартовске подростки закидали местный телеканал «Самотлор» угрозами и оскорблениями из-за того, что в эфире не было объявлено об актированном дне с 1 по 11 класс.

Погода позволяла старшеклассникам пойти в школу, но они оказались к этому не готовы. В комментариях появились сообщения: «Вы заморозили мое сердце!», «Почему актировка с 1 по 8 класс????». Один из комментаторов пошел еще дальше и пригрозил: «Я теракт устрою вам сегодня».

Скрин: vk.com/samotlor_tv

Телевизионщики не стали терпеть оскорбления в свой адрес. Для начала они нажаловались на разбушевавшихся школьников в городской департамент образования. Директор ведомства Эдмонд Игошин заверил, что часть обучающихся, отличившихся в комментариях, уже найдены и с ними будет проведена воспитательная работа.

На анонимного пользователя, который угрожал терактом, представители телеканала заявили в полицию. Через полчаса хулигана вычислили. «15-летнему юноше грозит уголовная ответственность. Напомним, она наступает с 14 лет. Сейчас силовики вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят свою работу, а также отслеживают и других особо рьяных комментаторов», - рассказала корреспондент в сюжете, посвященному этому инциденту.

Стоит отметить, что по прогнозу Ханты-Мансийского гидрометцентра, в Нижневартовском районе до 7 декабря будут стоять аномальные морозы.